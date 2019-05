(ANSA) – LONDRA, 25 MAG – “Fuori dall’Ue il 31 ottobre, con o senz’accordo”. E’ la parola d’ordine con cui Boris Johnson, paladino della Brexit, lancia la sua sfida per il dopo-May alla guida del Partito Conservatore e del governo britannico. Lo scrive il Telegraph, citandone le prime parole dopo l’annuncio di ieri delle dimissioni della premier attuale. La corsa parte ufficialmente il 7 giugno, ma Boris sembra guadagnare consensi: persino due ‘colombe’ Tory di spicco come Philip Hammond e Amber Rudd non escludono ora di sostenerlo, stando al Telegraph.