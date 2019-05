(ANSA) – ROMA, 25 MAG – Nelle terze libere del gp di Monaco di F1 Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in 1’11″265, mettendo dietro la sua Ferrari le Mercedes di Valtteri Bottas (di appena 53 millesimi) e Lewis Hamilton (+0.213). Leclerc è però sotto inchiesta. Potrebbe aver violato la procedura di Virtual Safety Car, per ironia della sorte in occasione dell’incidente in cui è incorso il suo compagno di scuderia Sebastian di Vettel, finito sul muro della curva 1 a meno di un quarto d’ora dalla sessione. Quarto tempo per la Red Bull di Max Verstappen (+0.274).