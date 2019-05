(ANSA) – GENOVA, 25 MAG – “Il mio futuro? Decideremo per il bene della Sampdoria che sta al di sopra di tutto”. Le parole di Marco Giampaolo, alla vigilia della sfida di domani al Luigi Ferraris con la Juventus, lasciano aperto ogni scenario anche se bisognerà attendere l’incontro di lunedì a Roma col presidente Massimo Ferrero e il ds Carlo Osti per avere un quadro definitivo. Il tecnico vuole ribadire un concetto: “Faremo le cose in maniera responsabile e coscienziosa. Le somme si tirano alla fine del ciclo. Ho sempre lavorato per migliorarmi, per migliorare la squadra”. Poi si parla anche del Genoa che rischia la retrocessione e Giampaolo risponde così: “Il derby colora il campionato italiano, perché abbiamo sempre detto che senza dubbio è il più bello d’Italia. Le partite che ci sono domani sono tutte da giocare. Se il Genoa dovesse andare giù verrebbe a mancare la partita più sentita, ma è già successo che loro fossero in B e la Sampdoria in A”.