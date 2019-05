(ANSA) – GENOVA, 25 MAG – “Non ci deve essere paura. Siamo consapevoli della difficoltà ma domani non c’è paura. Solo attenzione, concentrazione, saremo molto determinati. Ma la paura non deve esserci”. Cesare Prandelli alla vigilia della trasferta di Firenze che vale la salvezza il Genoa lancia un messaggio molto preciso. “E’ stata una settimana particolare ovviamente perché sappiamo l’importanza di questa partita. Come ci ripetiamo sempre da più settimane dobbiamo veramente pensare a noi stessi, alla nostra prestazione, pensare che è tutto ancora nelle nostre mani. E’ una partita unica e cercheremo di essere determinati ma molto, molto attenti nel non commettere situazioni paradossali. Molta determinazione ma con molta testa”.