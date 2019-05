(ANSA) – MILANO, 25 MAG – Alla vigilia dell’ultima giornata di campionato, decisiva per la Champions, e in attesa di sapere se sarà o meno confermato alla guida del Milan, Rino Gattuso manda un messaggio tranquillizzante ai tifosi rossoneri. “Dietro c’è una società molto molto forte, di persone molto in gamba. I tifosi si devono aspettare il meglio, le persone che gestiscono questo club sanno su che strada devono andare. Bisogna avere fiducia”.