(ANSA) – ROMA, 25 MAG – I campioni in carica statunitensi dei North American Martys sono battuti 1-0, con gol del tanzaniano Lusato, e in finale in Clericus Cup va il Sedes Sapientiae – seminario mariano -, alla sua prima volta dopo 13 anni. Affronteranno il Collegio Urbano, alla loro settima finale. L’uomo della provvidenza calcistica, per la Sedes, e’ Luzato, seminarista dalla Tanzania studente in teologia. Suo il gol di testa che regala la finale al tecnico Josè Huerta. “Ringraziamo la Madonna – sorride a fine gara il difensore biancorosso – Ho pregato stamattina che la Madonna Sedes Sapientiae ci accompagni in questa semifinale, finalmente mi ha fatto questo regalo di realizzare il gol. Ora speriamo di vincere. E di fare così la storia del seminario”. “Ora dovrò pensare con l’allenatore anche ad un premio scudetto…”, dice il rettore del seminario in Trastevere, lo spagnolo Don Javier Canosa. Nell’altra semifinale il San Guanella e Amici sull’1-1 sciupa con il suo bomber Ngandu due facili occasioni nella ripresa.