(ANSA) – FIRENZE, 25 MAG – Al di là delle voci sempre più avvalorate di un accordo di cessione della società al magnate italo-americano Rocco Commisso, Diego e Andrea Della Valle sono al momento concentrati unicamente sulla sfida-salvezza che attende la Fiorentina domani sera al Franchi contro il Genoa dell’ex Prandelli. I due fratelli dopo aver assistito all’allenamento di questo pomeriggio all’interno del Centro sportivo ‘Davide Astori’, hanno deciso di restare accanto alla squadra trattenendosi in ritiro fino a domani. Non ancora certa invece la loro presenza in tribuna allo stadio per assistere alla gara che vale la stagione.