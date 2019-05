MADRID – Daniele De Rossi, come Francesco Totti, è un ídolo intoccabile per i tifosi della Roma. D’altronde, è legato alla società calcistica capitolina dal 2001 ed è, dopo Totti, il giocatore con il secondo maggior numero di presenze ufficiali di sempre. Con i giallorossi ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa.

Il “Roma Club Madrid”, in omaggio al capitano giallorosso che da 18 anni onora con grinta, passione ed amore la compagine capitolina, ha deciso di cambiare il proprio nome in “Roma Club Madrid Daniele De Rossi”.

Il nome del club “madrileño” è stato modificato ufficialmente lo scorso 19 maggio.

Il “Roma Club Madrid Daniele De Rossi” fu stato fondato nel novembre 2017 su iniziativa di Pietro Saletta, Renato Spizzichino e Alessio Lupino. Immediatamente vi aderirono con entusiasmo tanti romanisti “madrileños”. Oggi vanta oltre 50 iscritti e continua ad ospitare regolarmente anche tantissimi sostenitori dell’AS Roma che – trovandosi nella capitale iberica in vacanza – non vogliono rinunciare a tifare la squadra in un ambiente accogliente e familiare.

Il “Roma Club Madrid Daniele De Rossi”, un gruppo affiatatissimo, non si riunisce solamente in occasione degli appuntamenti calcistici: è, infatti, promotore di numerose iniziative di carattere sociale, artistico e culturale, in collaborazione anche con altre associazioni.

Redazione Madrid