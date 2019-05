(ANSA) – ROMA, 25 MAG – È l’Oratorio Città dei Ragazzi di Modena, in rappresentanza di Ferrara, a vincere la 7/a edizione della “Junior TIM Cup-Il calcio negli oratori”, il torneo di calcio a 7 Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e CSI che ha coinvolto 940 oratori e 12.050 ragazzi impegnati in 4.880 partite. Le 16 formazioni partecipanti alla fase finale sono scese in campo a Coverciano: a dare loro il benvenuto Nicola Rizzoli e Gianluca Rocchi. In finale l’Oratorio Città dei Ragazzi di Modena (Ferrara) ha battuto 1-0 l’oratorio San Giovanni Bosco di Fabbrico (Reggio Emilia). Terzo posto a pari merito per l’Oratorio San Giuseppe Cairo di S. Giuseppe Cairo (SV) e l’Oratorio S. Egidio di Parma. Tutti i ragazzi sono stati premiati da Fabio Santoro, Direttore Marketing e Diritti Audiovisivi Lega Serie A, Paolo Costantini, Sponsorship Manager Telecom Italia, e Vittorio Bosio, Presidente nazionale CSI.