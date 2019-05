(ANSA) – BOLOGNA, 25 MAG – Il Bologna ha battuto il Napoli 3-2 (2-0) nell’anticipo della 38/a e ultima giornata della Serie A. Partenopei già aritmeticamente secondi, emiliani salvi, ma a caccia dei tre punti che potrebbero consegnargli il decimo posto e incassi più lauti alla voce diritti tv per la prossima stagione. Così, tra le due contendenti, vince chi ha una motivazione in più, ovvero i padroni di casa, che sembrano indirizzare la gara nei minuti finali del primo tempo con i gol di Santander e dell’ex Dzemaili e la chiudono poi con il colpo di testa di Santander a tre minuti dal termine. Al Napoli non bastano Ghoulam e Mertens che nella ripresa avevano riportato in parità la gara. La festa è per Sinisa Mihajlovic, autore del gran finale di stagione.