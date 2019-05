(ANSA) – ROMA, 25 MAG – Dopo l’eliminazione choc in Champions, anche il ko in Coppa del Re. Si chiude con un’altra delusione la stagione del Barcellona che cede al Valencia 2-1 in finale, e vede così sfumare la possibilità di conquistare la quinta coppa nazionale consecutiva. Le reti nel primo tempo di Kevin Gameiro (22′) e Rodrigo Moreno (33′), complici gli errori difensivi della squadra catalana, hanno consegnato il match e la coppa al Valencia: al Barca, privo di Suarez e Dembelè, non è bastato il solito Messi che prima colpisce il palo e poi (28′ della ripresa) accorcia le distanze nella speranza della rimonta. Che non c’è stata: la festa è del Valencia, per la squadra di Valverde dopo il ko in Champions un altro passo falso.