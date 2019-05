(ANSA) – BOLOGNA, 25 MAG – E’ proiettato a domani, Sinisa Mihajlovic, che incontrerà il patron Saputo per conoscere progetti e budget. Solo dopo deciderà se proseguire la sua avventura a Bologna o esercitare la clausola di uscita dal contratto per inserirsi nel risiko delle panchine italiane o attendere una chiamata dall’estero: “Bologna mi ha dato grande affetto, ma devo rimanere lucido. Avevo un debito, dopo la mia avventura di dieci anni fa, e l’ho ripagato. Ho preso la squadra a gennaio con un piede e mezzo in serie B, ci siamo salvati con una giornata di anticipo. Se poi domani Atalanta e Milan faranno il loro dovere il Bologna chiuderà decimo: è stato un capolavoro e siccome nel calcio se cose non vanno bene si cambia e non c’è riconoscenza adesso aspetto i programmi. Deciderò solo dopo averli conosciuti”.