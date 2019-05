(ANSA) – ROMA, 26 MAG – Continua ad aumentare il numero di candidati che correranno per la leadership del partito conservatore britannico dopo le dimissioni di Theresa May. Gli ultimi in ordine di tempo ad annunciare la loro corsa sono il ministro per l’Ambiente Michael Gove e l’ex ministra dei Rapporti col Parlamento Andrea Leadsom, le cui dimissioni pochi giorni fa hanno innescato il processo che ha portato May a gettare la spugna. Con loro diventano 8 i candidati alla guida dei Tory: Boris Johnson, Jeremy Hunt, Rory Stewart, Esther McVey, Matt Hancock, Dominic Raab, Gove e Leadsom.