(ANSA) – NUORO, 26 MAG – Un invito a non votare e alcuni bossoli di proiettili sono stati lasciati davanti a tre scuole sedi di seggi elettorali, a Posada e Siniscola, e al Comune di Budoni, tutti centri del Nuorese. La scoperta è stata fatta ieri a tarda sera, riportata oggi dai quotidiani sardi e confermata all’ANSA dagli investigatori. Nel volantino, firmato dal sedicente Movimento politico reazionario, si accusa l’Europa di utilizzare l’Italia come discarica e di non curarsi dei migranti”.