(ANSA) – ROMA, 26 MAG – Esordio positivo per Matteo Berrettini al Roland Garros, secondo Slam stagionale scattato sulla terra rossa di Parigi. Il 23enne romano, numero 32 Atp e 29esima testa di serie, alla seconda partecipazione nel main draw del Roland Garros (lo scorso anno era stato fermato al terzo turno da Thiem), ha battuto in rimonta per 67(3) 64 64 62, dopo quasi tre ore e mezza di lotta, lo spagnolo Pablo Andujar, numero 93 del ranking, all’undicesima presenza parigina (terzo turno nel 2015). Prossimo ostacolo per Berrettini il Next Gen norvegese Casper Ruud, 18enne di Oslo figlio d’arte, numero 63 del ranking mondiale, per la prima volta approdato al secondo turno al Roland Garros: tra i due non ci sono precedenti.