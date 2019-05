(ANSA) – BERLINO, 26 MAG – “Che serata cari amici”: ha esordito con voce rotta ed emozionata la leader dei verdi Annalena Baerbock salendo sul palco, dopo aver appreso i risultati degli exit poll che danno il partito fino al 20,5%. “Vi ringraziamo di cuore, questa era una elezione per l’Europa e adesso cambiamo insieme questa Europa” ha detto la co-leader dei verdi tedeschi. “E’ stata un’elezione per la protezione del clima, per la democrazia, contro il populismo e per i diritti dell’uomo” ha proseguito dal palco. “Non ce l’abbiamo fatta da soli, ce l’abbiamo fatta grazie alle persone, ai giovani e agli studenti che sono scesi per le strade. A voi grazie grazie di cuore”.