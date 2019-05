(ANSA) – ROMA, 26 MAG – ”Credo che partire quarti e finire secondi sia un bel risultato su una pista come quella di Monaco, dove sappiamo quanto sia difficile superare”. Il team principal della Ferrari Mattia Binotto analizza il Gran Premio di Monaco ai microfoni di Sky Sport. ”Credo che abbia tenuto un buon ritmo tutta la gara e che abbiamo gestito bene le gomme, anche al pit stop. Non banale e scontato, stavolta non siamo stati noi a commettere l’errore. Per Sebastian è un risultato importante che permette di mantenere la classifica. Il campionato è lunghissimo e bisogna affrontare una gara dopo l’altra”. Sul futuro aggiunge Binotto ”svilupperemo al meglio anche la nostra vettura nelle prossime settimane, non so quando riusciremo ad arrivare con un pacchetto migliorato in questo senso. A Maranello ci stiamo lavorando, vedremo i risultati sia di galleria che di simulazioni e cercheremo di fare il miglior piano per la stagione”