(ANSA) – FIRENZE, 26 MAG – Diego e Andrea Della Valle non sono presenti questa sera al Franchi, dopo che negli ultimi giorni sono stati vicini alla squadra assistendo agli allenamenti e rimanendo con loro in ritiro, per Fiorentina-Genoa che vale la permanenza in Serie A. In uno stadio quasi pieno cori d’incitamento a Chiesa e compagni e applausi a Cesare Prandelli, oggi allenatore del Genoa, ma con un passato glorioso con la Fiorentina. Il tutto mentre all’esterno è esposto uno striscione, dietro la Curva Fiesole, con scritto ‘Andatevene’ rivolto ai Della Valle nel lasciare la Fiorentina. A tal proposito, in tribuna c’è anche Joe Barone, che secondo alcuni sarebbe un uomo di fiducia di Rocco Commisso. L’italo-statunitense, dopo che negli anni passati ha provato a comprare la Roma, il Milan, adesso sta provando, secondo alcuni rumors, a comprare la Fiorentina.