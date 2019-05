(ANSA) – ROMA, 26 MAG – La finale dei play off della Serie B, che metterà in palio un posto in Serie A, sarà un derby veneto tra Cittadella e Verona. Infatti i gialloblù del tecnico Aglietti oggi ha vinto a Pescara per 1-0 (andata 0-0), con rete di Di Carmine al 29′ st, e si è qualificata per la doppia sfida (30 maggio e 2 giugno) contro i corregionali che metterà in palio la promozione.