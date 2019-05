(ANSA) – MILANO, 26 MAG – “Nonostante la vittoria di questa sera, siamo piuttosto delusi per aver mancato la qualificazione alla Champions. Tuttavia, la squadra ha combattuto duramente fino alla fine, e voglio ringraziare tutti per l’impegno profuso, superando le difficoltà rappresentate dai diversi infortuni e alcune battute d’arresto”. Lo dichiara l’ad del Milan Ivan Gazidis: “Dedicheremo i prossimi giorni a una analisi completa della stagione e ai passi successivi da intraprendere per continuare il percorso di crescita del nostro Club”.