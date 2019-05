GENOVA. – Si chiude con un successo la stagione della Sampdoria che grazie ad un ottimo secondo tempo sconfigge una Juventus ‘B’ e con le reti di Defrel e Caprari raggiunge quota 53 punti, uno meno di quelli della passata stagione. Con una squadra svagata, per Allegri arriva la secondo sconfitta al Ferraris dopo quella subita dal Genoa di Prandelli. Ritmi da fine campionato, ma nessuna voglia di regalare nulla all’avversario tra Samp e Juve.

Giampaolo si affida ancora una volta a Quagliarella mentre Allegri risponde con il tridente composto da Dybala e dai giovani Kean e Pereira. Poche le emozioni nella prima mezz’ora con i bianconeri che non sfruttano alcuni angoli e la Sampdoria che sembra incentrata solo sul cercare di far segnare Quagliarella. E al 34′ il capocannoniere del campionato sfiora la rete con una rovesciata che termina di poco fuori ma che fa applaudire il Ferraris.

Juventus che nonostante Allegri cambi spesso la posizione di Cuadrado, uno dei più attivi tra i bianconeri, che svaria tra fascia destra e sinistra, non riesce ad essere incisiva. E’ la Sampdoria anzi a chiudere la prima frazione in avanti senza però riuscire a superare Pinsoglio nonostante le conclusioni di Defrel e soprattutto Ramirez che dal limite sfiora di poco la traversa. Il primo tempo, comunque è da amichevole di inizio stagione.

La Juve inizia la ripresa con maggior vigore e sfiorando la rete dopo due minuti con Kean. Al 14′ Emre Can è costretto a lasciare il campo per un problema alla caviglia destra al suo posto Allegri inserisce Manolo Portanova, classe 2000, al suo esordio in A. Portanova è figlio d’arte, il padre, Daniele, ha vestito le maglie di Siena, Napoli, Bologna e Genoa giocando undici stagioni A.

Col passare dei minuti però la spinta della Juventus va calando e la Sampdoria ne approfitta. Come alla mezz’ora con Quagliarella che cerca di sorprendere dal limite Pinsoglio. Per il capocannoniere del campionato è l’ultima azione: un minuto dopo Giampaolo lo richiama in panchina per la standing ovation alla quale risponde con un applauso. Al 40′ arriva il gol di Defrel che chiude una triangolazione con Gabbiadini.

A chiudere la partita ci pensa Caprari direttamente su calcio di punizione che si era conquistato con uno slalom sino al limite. Al triplice fischio Sampdoria applaudita e cori dedicati per Giampaolo e Quagliarella mentre esplode da parte della Gradinata Sud una durissima contestazione nei confronti del presidente Ferrero.