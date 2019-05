(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 27 MAR – Almeno 15 persone sono morte in seguito a scontri scoppiati tra i detenuti del carcere Anisio Jobim a Manaus nello stato di Amazonas in Brasile. Lo hanno detto le autorità, che hanno sedato la rivolta. Il ministro alle carceri dello stato, colonnello Marcus Vinicius Oliveira de Almeida, ha detto che gli scontri sono iniziati attorno alle 12, e per riportare la calma è stato necessario portare rinforzi agli agenti della prigione. Non ci sono notizie su evasioni. Il carcere Anisio Jobim fu teatro di una violenta rivolta nel 2017, durante la quale furono uccise 56 persone.