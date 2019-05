(ANSA) – ISTANBUL, 27 MAG – “Nessun dialogo diretto/indiretto con gli Usa”, ma l’Iran è “pronto a negoziare con ogni Paese del Golfo Persico per relazioni equilibrate e costruttive basate su rispetto e interessi reciproci”. Lo ha scritto su Twitter al termine di una visita in Oman il viceministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, che proseguirà il suo tour della regione in Kuwait e Qatar. Araghchi ha incontrato il ministro degli Esteri dell’Oman Yusuf bin Alawi, che nei giorni scorsi era stato a Teheran per colloqui sul dossier nucleare. In passato, Muscat ha svolto un ruolo di mediazione tra Iran e Stati Uniti.