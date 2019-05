(ANSA) – ROMA, 27 MAG – La tennista giapponese Naomi Osaka si conferma la regina regina del ranking per la 18ma settimana consecutiva. In classifica precede la ceca Karolina Pliskova e la romena Simona Halep. La prima delle italiane è la marchigiana Camila Giorgi, che occupa la 37ma posizione. Molto lontane le altre azzurre: Martina Trevisan è 156ma e Giulia Gatto-Monticone 164ma. Nella top ten si trovano l’olandese Kiki Bertens al quarto posto, la tedesca Angelique Kerber al quinto, poi la ceca Kvitova, l’americana Stephens. Decima posizione per la ex regina Serena Williams. Tutte posizioni che potrebbero subire cambiamenti in base ai risultati conseguiti al Roland Garros. ormai al via. (ANSA).