(ANSA) – ROMA, 27 MAG – Il serbo Novak Djokovic si conferma il numero uno del tennis mondiale e con questa credenziale si presenta al via del Roland Garros. Nella nuova classifica pubblicata oggi infatti il campione serbo mantiene la vetta, davanti allo spagnolo Rafa Nadal e allo svizzero Roger Federer. Il primo degli italiani è Fabio Fognini al 12mo posto, in calo di una posizione, mentre al 19mo posto si trova Marco Cecchinato. Nella top ten ci sono anche l’austriaco Thiem al quarto posto, il tedesco Zverev quinto,m poi il greco Tsitsipras, il giapponese Nishikori, il sudafricano Anderson e l’americano Isner. Quanto agli altri azzurri, Matteo Berrettini è 31mo, Andrea Seppi 71mo, Lorenzo Sonego 74mo, chiudono Thomas Fabbiano e Paolo Lorenzi rispettivamente al 96mo e 99mo posto in classifica. (ANSA).