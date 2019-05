(ANSA) – ROMA, 27 MAG – Ancora un passo in avanti verso la scalata alla classifica mondiale per Tiger Woods. L’americano, senza nemmeno giocare, è salito al quinto posto nel world ranking, scavalcando Justin Thomas, ora sesto. Dopo il Charles Schwab Challenge, torneo del PGA Tour, tutto invariato, per il resto, nella Top 10 mondiale. Con Brooks Koepka leader, Dustin Johnson secondo e Justin Rose terzo nonostante il 58/o posto in Texas. Mentre è rimasto in quarta posizione Rory McIlroy, con Francesco Molinari settimo. Ottavo Bryson DeChambeau, con Xander Schauffele nono e Rickie Fowler decimo. Grande rimonta per Kevin Na che, col trionfo nel Charles Schwab Challenge, è volato dalla cinquantaduesima alla trentunesima piazza. Alle spalle di Ian Poulter (trentesimo) e Jordan Spieth, ventinovesimo.