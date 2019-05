(ANSA) – PESCARA, 27 MAG – “In Abruzzo un risultato straordinario se si pensa che cinque anni fa la Lega prese l’1,42%”. Così il coordinatore regionale della Lega Giuseppe Bellachioma, commentando i dati del voto alle Europee che vede l’Abruzzo unica regione della circoscrizione Sud alla Lega con il 35,31% dei voti. Nel resto della circoscrizione primeggia il M5s, che in Abruzzo si ferma al 22,44%. La Lega ha conquistato il primato in tutte le quattro province. “Merito di Salvini – dice Bellachioma – che si è speso tantissimo nella nostra regione. Soprattutto in occasione delle regionali abbiamo creato una classe dirigente importante e abbiamo un grande squadra. Merito anche degli abruzzesi che hanno voluto premiarci non solo per il lavoro, ma anche per il fatto che da due mesi siamo in Regione con 10 consiglieri e 4 assessori e stiamo portando anche qui un governo del cambiamento di buon senso”. Alla domanda se ha sentito Salvini, Bellachioma ha risposto: “No, non l’ho ancora sentito”.