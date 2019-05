(ANSA) – MILANO, 27 MAG – “La vita non deve essere perfetta per essere meravigliosa”. Anche Mauro Icardi si fa sentire sui social, festeggiando la qualificazione dell’Inter in Champions League con la foto della celebrazioni della squadra nello spogliatoio dopo la vittoria con l’Empoli. Un’altra serata difficile per l’ex capitano nerazzurro, protagonista in negativo con un rigore sbagliato, a cui sono seguiti copiosi fischi e insulti dai tifosi al momento della sostituzione in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita da interista.