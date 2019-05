(ANSA) – PERUGIA, 27 MAG – “Il Partito democratico e il centrosinistra in Umbria sono in piedi”: il commissario umbro del Pd, l’on. Walter Verini, commenta così il risultato delle europee, definendolo “in linea con quello nazionale”. Il parlamentare ha fatto riferimento anche all’inchiesta sui concorsi all’ospedale di Perugia che sarebbero stati condizionati da esponenti locali del partito. Secondo Verini il Pd e la coalizione “sono a testa alta e in grado, nonostante quanto accaduto in questo mese, di reggere le sfide e scrivere una nuova pagina per un partito aperto e rinnovato, per un centrosinistra che prenda il meglio della propria tradizione di governo e innovi, anche radicalmente, quello che c’è da cambiare”. In Umbria il Pd ha ottenuto nelle ultime europee il 23,98 dei voti, contro il 49,15% del 2014 e il 24,81 ottenuto alla Camera nel 2018. Per l’on. Verini “per un giudizio complessivo, occorre attendere naturalmente il dato delle comunali”. “Si può dire intanto – ha aggiunto – che il risultato umbro delle europee appare in linea con quello nazionale. La Lega, approfittando della tendenza generale, consolida le sue posizioni, anche a scapito di altre forze del centro-destra, e anche se in certe realtà il risultato è molto al di sotto. I Cinque stelle confermano il deludente insediamento. Ma vorrei dire che il risultato del Pd, di grande importanza a livello nazionale, conferma – ha concluso Verini – che il partito e il centrosinistra in Umbria sono in piedi”. (ANSA).