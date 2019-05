(ANSA) – LONDRA, 27 MAG – Un gruppo unico fra il Brexit Party di Nigel Farage e la Lega di Matteo Salvini? E’ un’opzione, ma per ora non c’è nulla di deciso. Lo sottolinea lo stesso Farage, intervistato da Sky e Rai, dopo l’affermazione alle elezioni Europee. “Non ho idea, andrò domani a Bruxelles”, dice Farage rispondendo a una domanda al riguardo. Poi ricorda d’esser stato in passato “presidente dell’EFDD”, gruppo formato fra gli altri dal suo ex partito, l’Ukip, e dal M5S, e aggiunge: “Vorrei mantenere questo gruppo, ma tutte le opzioni sono sul tavolo”.