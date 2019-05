Madrid – Ogni anno la comunità italiana presenta al pubblico spagnolo le proprie specialità a “Passione Italia”, una rassegna annuale organizzata dalla nostra Camera di Commercio Italiana per la Spagna che in coincidenza con la Festa della Repubblica ci regala un pezzo di Bel Paese.

Giunta all’ XI edizione, dopo l’incredibile record dell’anno passato dove si toccarono le 50 mila presenze nei tre giorni di kermesse, quest’anno si replicherà in uno spazio nuovo, il Madrid Rio.

Il programma prevederà tre giorni intensi di concerti, laboratori, eventi culturali, ma soprattutto la più ampia gamma di “street food” italiano presente in Spagna. Aprirà l’evento l’ambasciatore Stefano Sannino, insieme a lui i rappresentanti delle regioni Campania e Puglia, ospiti d’onore e patrocinatori. Primo appuntamento imperdibile, per scaldare i motori il concerto di Umberto Tozzi venerdì 31. Sarà presente anche l’Emilia-Romagna attraverso Aseres, ospitata nello stand del Comites.

Sabato 1 invece tutti pronti per vivere insieme la finale di Champions League in diretta dal Wanda Metropolitano, a seguire i concerti di Terra Taranta e il DJ set “Quelli della Notte”.

Chiusura in bellezza Domenica 2 con la lotteria a premi del Comites, l’aperitivo Spritz time e il dj set in collaborazione con After Brunch.

Per maggiori informazioni: https://www.passioneitalia.es/programa-general

Redazione Madrid