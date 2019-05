(ANSA) – BRUXELLES, 27 MAG – Il vicepresidente della Commissione Ue responsabile per l’euro, Valdis Dombrovskis, lascerà il suo incarico per assumere quello di eurodeputato. Lo ha annunciato Dombrovskis alla stampa lettone. Il vicepresidente ha spiegato di voler onorare la fiducia dei suoi elettori, e lavorerà per essere nominato commissario nel prossimo esecutivo.