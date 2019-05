MADRID – Il Partito Democratico, con oltre 37mila voti pari al 32,4 per cento, è stato, nelle elezioni per il Parlamento europeo, il partito più votato dagli italiani che vivono all’estero. Al secondo posto, con oltre 20mila 500 voti (17,9%), si è piazzata la Lega seguita dal Movimento 5 Stelle, 15900 voti pari al 13,9 per cento.

Il “Partito Democratico” è stato anche quello più votato dalla nostra comunità residente in Spagna, nelle elezioni europee di domenica scorsa. Infatti, avrebbe ottenuto 1590 voti, pari al 31,1 per cento. Al secondo posto, con 686 voti (13,4%) si sarebbe piazzato il Movimento 5 Stelle e subito dopo, con 564 voti (11,1%), la Lega. L’affluenza alle urne continua ad essere molto esigua, anche se è stato registrato un incremento. Infatti, domenica scorsa, sarebbe stata del 6,5 per cento, superiore al 5,5 per cento del voto del 2014.

Il risultato conferma quella che è stata la tendenza del voto in Spagna, che ha registrato il netto successo del Psoe che già si era imposto nelle elezioni parlamentari di appena un mese fa.

Il successo del Partito Democratico in Spagna premia largamente il Circolo del PD, assai attivo in particolare a Madrid.

Questo il quadro completo del voto europeo degli italiani residenti nella penisola Iberica:

PD, 1590 (31,1%); M5S 686 (11,1%); Lega 564 (11,1%); Europa Verde 518 (10,1); Europa 451 (8,8%); FI 405 (7,9%); Sinistra 337 (6,6%); Animalisti 123 (2,4%); PCI 80 (1,6%); PPI 55 (1,1%); POP FAM 41 (0,8%); Casapound 39 (0,8 %); FN 282 (0,2%); Autonomie 42 (0,0%); PPA 24 (0,0%).

Redazione Madrid