(ANSA) – PERUGIA, 27 MAG – Il sindaco uscente di Perugia Andrea Romizi, centrodestra, ha ricevuto una telefonata dal candidato del centrosinistra Giuliano Giubilei che, a scrutinio ancora in corso, si è congratulato con lui per la rielezione. Quando sono stati ufficializzati i risultati di 42 sezioni su 159, Romizi è in testa con il 60,23% dei voti, Giubilei è al 26,36 e Francesca Tizi, del Movimento 5 stelle, al 6,75. (ANSA).