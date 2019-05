CARACAS – Esordio da favola per l’astista venezuelana Robeilys Peinado (21 anni) ha iniziato nel migliore dei modi la stagione 2019. L’atleta caraqueña ha vinto la medaglia d’oro nel Campionato Sudamericano che si é disputato a Lima, in Perù.

La Peinado ha dimostrato che l’infortunio é acqua passata conquistando per il terzo anno di fila la medaglia d’oro. Grazie ad un salto di 4,56 metri non solo si riconferma per il terzo anno di fila come la migliore del continente, ma si qualifica anche per il mondiale di atletica che andrà in scena a Doha, tra il 28 settembre ed il 6 ottobre.

Nella prova disputata in terra inca l’astista venezuelana si é lasciata alle spalle la colombiana Stefany Castillo (4.11 metri) e la brasiliana Juniana De Menis (3.91 metri).

Va ricordato che la campionessa nata 21 anni fa a Caracas é in possesso del record nazionale di salto con l’asta grazie ad i suoi 4,70 metri stabilito l’anno scorso durante i Giochi Sudamericani di Cochabamba. Ma il record sudamericano é in mano alla brasiliana Fabiana Murer, con un salto di 4.85, stabilito durante i Mondiali disputati a Daegu nel 2011, in Corea del Sud.

Ma prima di pensare al mondiale, Robeilys Peinado, sarà impegnata nei Giochi Panamericani dove sarà una delle speranze medaglia della spedizione creola. Nel 2015, edizione disputata a Toronto in Canadà, l’astista capitolina chiuse al sesto posto (4.40 metri) qualificandosi per i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro, dove a causa di un’infortunio non partecipó.

Nel Campionato Sudamericano di Lima, il Venezuela ha gioito anche per le prestazioni di Génesis Romero (oro nei 100 metri ostacoli), Lucirio Garrido (oro nei 1500 metri), Gregory Jaramillo (oro nel declaton) e Rosa Rodríguez (argento nel lancio del martello).

(di Fioravante De Simone)