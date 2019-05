CARACAS – Con la vittoria 88-85 della Comuna Cementerio sui Broncos de Caracas si é chiusa la prima edizione della Serie A di pallacanestro.

L’incontro disputato sul parquet del Parque Miranda é stato degno di una finale che ha tenuto con il fiato sospeso non solo i giocatori in campo, ma anche i tifosi sugli spalti. La gara si é decisa grazie ad una tripla messa a segno da Elías Rámirez quando mancavano 13 secondi al suono della sirena.

“Grazie a Dio le cose sono andate per il verso giusto.Tanto nella Final Four, come in questa finale. La difesa e l’attacco hanno apportato il loro granellino di sabbia. Noi sapevamo di poter aspirare al titolo… e ce l’abbiamo fatta” ha dichiarato a fine gara Rámirez.

Dal canto suo, l’italo-venezuelano Bruno D’Adezzio, presidente della Federación Venezolana de Baloncesto, si é mostrato felice per lo svolgimento di questo torneo dove sono scesi in campo tanti cestisti Under 18 ed Under 20.

“Il risultato di queste innovazioni lo stiamo vedendo adesso, tanti talenti in campo che non avevano spazio in altri campionati. In principio c’era tanta incredulità su questo torneo, adesso ci sono nuovi club che vogliono aderire a questa iniziativa. La Serie A é un modo per promuovere il basket minore” ha dichiarato l’imprenditore italo-venezuelano.

A questa nuova iniziativa della palla a spicchi hanno parteciperanno circa 200 giocatori. I quintetti che hanno partecipato a questa prima edizione della Liga Serie A sono stati: Acereros de Guayana, Atléticos de Caracas, Broncos de Caracas, Bufalos de Tucupita, Cangrejeros de Monagas, Comunas El Cementerio, Diablos de Miranda, Gladiadores de Oriente, Guerreros de Carabobo, Margarita e Recicladores de Aragua. Sulle panchine c’erano allenatori del del calibro di Néstor Salazar (Broncos), Jesús Cordovez (Recicladores) e Jorge Arrieta (Cangrejeros).

(di Fioravante De Simone)