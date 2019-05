CARACAS. – Nella puntata di oggi su Rai Italia de “L’Italia Con Voi”, il programma ideato e prodotto per gli italiani nel mondo, condotto da Monica Marangoni, accompagnata da Stefano Palatresi al pianoforte, il primo ospite è Francesco Cicchella, giovane imitatore, tra i più amati del programma di Carlo Conti “Tale e Quale Show”.

Poi Monica Marangoni accoglie in studio Ivan Cottini, primo ballerino al mondo affetto da SLA che ci racconta la sua storia straordinaria. Si prosegue con il presidente dell’ente Friuli nel Mondo, Adriano Luci, che ci parla di una delle più diffuse e antiche comunità di emigranti italiani nel mondo.

Poi è la volta della campionessa olimpica di nuoto Rachele Bruni, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio del 2016. Si parla di nuoto anche nella “piccola lezione di italiano” con la linguista Claudia Ballanti, preceduta da Gianni Ippoliti, il nostro Dante Alighieri, alle prese con uno sport che ai suoi tempi era solo un modo per stare a galla. Infine, per la rubrica “Made by Italics”, Piero Bassetti, in collegamento da Milano.

Le Storie dal Mondo ci portano a Buenos Aires, dove il presidente della locale Società Dante Alighieri, Marco Basti, ci fa conoscere una delle sedi più grandi e antiche che contribuisce alla diffusione della Cultura Italiana in Argentina. Poi in California, dove c’è uno storico bar italiano, nato dalla passione di un immigrato, i cui figli oggi mantengono la tradizione del miglior caffè di San Francisco.

