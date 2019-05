CARACAS – El presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Freddy Ceballos, informó que en los últimos meses han cerrado 400 farmacias debido a la grave crisis que atraviesa Venezuela, que ha imposibilitado adquirir las máquinas fiscales del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

“Nuestro sector se encuentra imposibilitado para cumplir con el ente recaudador. Las oficinas de farmacia no pueden cambiar las máquinas fiscales”, enfatizó.

En un comunicado oficial, destacó que “la imposibilidad de las farmacias y mayoritariamente de las independientes para dar cumplimiento a la Providencia que establece las Normas Relativas a Imprentas y Máquinas Fiscales para la Elaboración de Facturas y otros Documentos, publicada en la Gaceta Oficial Nº. 41.518 de fecha 06 de noviembre de 2018″.

Ceballos indicó que motivado al alto costo, son miles de dólares “que se traducen en millones de bolívares soberanos para la adquisición de los equipos donde se requiere en la mayoría de los casos el cambio de las máquinas fiscales y/o la instalación de un Dispositivo de Captura y Transmisión de datos con capacidad de conectarse a Internet”.

Además añadió que las oficinas de farmacia “no cuentan en este momento con los recursos económicos requeridos y no dudamos que la intencionalidad del Estado sea mejorar la plataforma tecnológica para hacer más eficiente el ente recaudador, así mismo seguro estamos que el Estado venezolano no está en capacidad de financiar a más del 85% de las farmacias del territorio nacional”.

“A nuestro entender se elige el peor momento económico que ha atravesado el país para poder darle cumplimiento a esta providencia. Situación que ahoga a pequeñas, medianas y grandes empresas. En ningún momento, y queremos dejar muy clara esta posición, no es que no queremos, es que no podemos y esto sumaría un factor más a la grave crisis que atraviesa nuestro sector”, aseguró.

Afirmó que las organizaciones gubernamentales tomen en cuenta estas alegaciones para evitar que incremente la situación.

Asimismo, manifestó que en la actualidad no se pueden llenar los anaqueles en las farmacias del país, debido a que hay un desabastecimiento del 90% en diversos medicamentos.