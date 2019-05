MAR DEL PLATA. – La Dante Alighieri, è una istituzione internazionale dedicata alla diffusione della lingua e della cultura italiana, il suo compleanno è stato lo scorso 4 maggio ed è stato festeggiato con una bellissima grande festa che si è tenuta sabato 18 maggio nella Sala Versailles dell’hotel Hermitage.

La celebrazione, uno dei principali eventi sociali e culturali della città nel 2019, è stata dichiarata di “Interesse Culturale” dal Consolato d’Italia a Mar del Plata e di “Interesse Mondiale” dal Consiglio deliberativo della regione di Pueyrredón.

La scuola di lingua Dante Alighieri, ufficialmente riconosciuta dalla sede della Società a Roma, “rappresenta una delle più importanti istituzioni per quanto riguarda lo studio della lingua e della cultura italiana in Argentina ed in particolare a Mar del Plata”, come testimonia il Consolato.

La Società Dante Alighieri Mar del Plata è stata fondata il 4 maggio 1969 e nella celebrazione del suo 50° anniversario riunirà ex studenti, ex direttori, autorità dell’Ambasciata e del Consolato d’Italia, autorità accademiche, uomini d’affari, amici e membri della comunità italiana a Mar del Plata.

(di Angelo Di Lorenzo)