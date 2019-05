CARACAS. – Nella puntata di oggi su Rai Italia de “L’Italia Con Voi”, il programma ideato e prodotto per gli italiani nel mondo, la musica del maestro Stefano Palatresi con il brano “Via Margutta”, di Luca Barbarossa, accoglie i primi ospiti di Monica Marangoni, Antonio Falanga e Grazia Marino, del “Premio Margutta – La Via delle Arti”, che ogni anno viene assegnato a personalità che si sono distinte nel proprio campo artistico e culturale.

Si cambia argomento con il paesaggista Roberto Malagoli che ci racconta “l’Infiorata” della città siciliana di Noto, dedicata quest’anno agli emigranti italiani in America. Quindi è la volta dello scrittore Roberto Roseano che con il suo romanzo, “L’Ardito”, ci riporta ai tempi della prima guerra mondiale. Poi, in collegamento da New York, Marco Dell’Erba, ricercatore presso la New York University dove si occupa di diritto dei mercati finanziari e di diritto societario.

Per “EraOra – il lato C della musica” Maria Cristina Zoppa ha incontrato Franky Hi NRG. Poi, in chiusura di puntata la rubrica “I had a dream” di Donatella Scipioni che ci porta in Piemonte, in un lanificio ottocentesco della provincia di Biella.

Per le Storie dal Mondo si va Ad Adelaide, in Australia, dove è sbarcata la moda dei “cicchetti”, gli spuntini alla veneziana da gustare con un bicchiere di vino bianco. Poi nella Grande Mela, dove la Scuola d’Italia Guglielmo Marconi ha messo assieme una squadra per partecipare all’Italy Run, la corsa del 2 giugno che celebra l’Italia a New York nel giorno della Festa della Liberazione.

