(ANSA) – BOLOGNA, 28 MAG – Un detenuto ha aggredito tre agenti e il comandante di reparto in servizio al carcere della Dozza di Bologna. L’episodio è segnalato dai sindacati Uil Pa Polizia Penitenziaria e Sinappe. “Sembra esserci una inarrestabile escalation di aggressioni ai danni degli agenti – ha spiegato il segretario regionale di Uil Pa Polizia Penitenziaria Domenico Maldarizzi – In questo caso tutto è nato dal rifiuto del detenuto, originario del Camerun e da poco portato in carcere, di sottoporsi alle procedure di immatricolazione e alla visita di primo accesso. È intervenuto anche Roberto Di Caterino, comandante di reparto, per convincerlo, ma l’uomo improvvisamente ha iniziato a sferrare calci e pugni verso di lui e altri tre agenti”. Oltre a esprimere solidarietà al personale della Polizia penitenziaria, Maldarizzi ha chiesto l’intervento al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede “per introdurre un nuovo reato, o un’aggravante, per chi è detenuto e commette violenze nei confronti degli operatori di sicurezza”. “Chiediamo rispetto per la dignità dei nostri colleghi che, ogni giorno, con spirito di sacrificio si interfacciano con precarie realtà penitenziarie, senza alcuna tutela per la loro incolumità psico-fisica – aggiunge Giuseppe Merola del Sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria – Ci appelliamo ai vertici politici e istituzionali ma nel frattempo non resteremo spettatori di questi teatri. Manifesteremo il nostro dissenso a mezzo presidi di protesta”.(ANSA).