(ANSA) – GALLARATE (VARESE), 28 MAG – Un gruppo di malviventi incappucciati, pare 4, è in fuga a bordo di un’auto sportiva a Gallarate (Varese) inseguiti dagli agenti della Polizia di Stato che per fermarli hanno esploso alcuni colpi di pistola in aria e alle gomme. Nessuno risulta ferito. Gli agenti gli stanno inseguendo anche con un elicottero, e sono finiti sulle loro tracce dopo che è arrivata una segnalazione di persone incappucciate a bordo di un furgone bianco. Intercettati dalle pattuglie, il gruppo ha abbandonato il furgone per poi salire a bordo di un’auto che è ancora in fuga a bordo di una Audi Rs6.