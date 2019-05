(ANSA) – ISTANBUL, 28 MAG – Nuove massicce operazioni in Turchia contro presunti infiltrati nelle forze armate per conto della rete di Fethullah Gulen, che Ankara accusa di aver orchestrato il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016. Sono 101 i mandati di cattura emessi stamani dai magistrati nei confronti di sospetti affiliati all’organizzazione. La procura di Istanbul ha chiesto l’arresto di 74 membri dell’esercito, 32 dei quali sono soldati tuttora in servizio. Tra i ricercati ci sono colonnelli e diversi alti ufficiali. Altri 27 mandati di cattura contro militari, 20 dei quali tuttora operativi, sono stati emessi dalla procura di Adana, nel sud del Paese. Blitz di polizia sono in corso in 18 province per cercare di arrestarli.