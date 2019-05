(ANSA) – ISTANBUL, 28 MAG – La visita in Iran del primo ministro giapponese, Shinzo Abe, non è ancora confermata, ma se avvenisse potrebbe essere un punto di svolta nelle relazioni internazionali di Teheran. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Abbas Mousavi, dopo le apparenti aperture a negoziati da parte di Donald Trump nella visita a Tokyo, in cui ha dato il suo ‘via libera’ alla missione di Abe. Mousavi ha precisato di non voler usare la parola “mediazione”, ma ha comunque sottolineato come Teheran sia pronta ad “ascoltare i punti di vista dei Paesi che hanno buona volontà nell’affrontare le questioni regionali”. In questo senso ha aggiunto, vanno inquadrate le recenti missioni diplomatiche nel Golfo del ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif e del suo vice, Abbas Araghchi. Lo riporta l’agenzia ufficiale Irna.