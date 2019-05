(ANSA) – MOSCA, 28 MAG – La Russia chiede il ritiro completo delle forze straniere dall’Afghanistan. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov. “Chiediamo il ritiro completo delle forze straniere da questo Paese”, ha detto Lavrov in una riunione dedicata al centenario delle relazioni diplomatiche tra Russia e Afghanistan. Mosca, ha sottolineato, è convinta che il conflitto in Afghanistan non abbia una soluzione militare. “Esortiamo tutte le parti in Afghanistan ad avviare colloqui che coinvolgano una vasta gamma di forze civili e politiche il più presto possibile”, ha aggiunto Lavrov. Lo riporta Interfax.