(ANSA) – PERUGIA, 28 MAG – “Ora tutti in campo per accelerare sui progetti strategici che abbiamo già avviato…”: Andrea Romizi, esponente di Forza Italia appena rieletto sindaco di Perugia sfiorando il 60% con la coalizione di centrodestra pensa già al lavoro da fare. Lo fa nel suo studio a Palazzo dei Priori raggiunto come al solito percorrendo a piedi le poche centinaia di metri che lo separano da casa. “Ma oggi ci ho messo tanto…” ammette visibilmente soddisfatto mentre continua a stringere mani e ricevere i complimenti dei cittadini. Romizi – in un’intervista all’ANSA – spiega che ancora non ha cominciato a lavorare alla composizione della nuova Giunta. “Bisogna prima riposare la testa perché se non è lucida non lavora bene” afferma. E alla domanda se consideri fantapolitica una sua possibile candidatura alla guida della Regione nelle elezioni anticipate risponde: “Penso proprio di si”. “Ho preso un impegno con i cittadini – aggiunge – ed è mia intenzione onorarlo fino in fondo”. Il pensiero del sindaco è ora ai progetti sui quali il Comune intende accelerare. “Penso a Fontivegge – afferma -, al nuovo piano per la mobilità, al recupero di importanti contenitori del centro storico e a interventi di qualificazione in varie aree della città. Su questo c’è un impegno a proseguire con grande convinzione quanto già messo in campo. Ci sono poi alcune questioni interne, come continuare a lavorare sul nostro bilancio per proseguire l’impegno di risanamento che tanti buoni risultati ha fin qui prodotto”. Riguardo al risultato scaturito dalle urne, Romizi non nasconde che sia stato legato soprattutto a lui. “E’ un risultato personale come dato – dice – ma credo che per mio tramite l’elettorato ha voluto dare un riconoscimento al lavoro fatto da tutti in questi anni. Su questo c’è stato apprezzamento e per me era importante. Siamo infatti consapevoli che molte delle cose messe in pista non sono state ancora realizzare. Quindi era difficile far capire l’orizzonte che si vuole traguardare. E ora – conclude Romizi – acceleriamo”. (ANSA).