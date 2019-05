(ANSA) – ROMA, 28 MAG – In un messaggio inviato al sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, il presidente della Camera, Roberto Fico ha rievocato la strage di piazza della Loggia. “Ricorre oggi – scrive Fico – il 45º anniversario dell’attentato di Piazza della Loggia, uno dei più tragici atti della strategia della tensione: furono 8 le vittime e oltre 100 i feriti, colpiti mentre partecipavano ad una manifestazione antifascista in occasione di uno sciopero generale”. Fico ha ricordato che “nel contesto storico di quegli anni, la scelta folle e crudele di uccidere persone inermi – a Brescia come in molte altre città italiane – faceva parte di un progetto delirante volto a destabilizzare il percorso di emancipazione sociale e civile in cui era impegnato il nostro Paese, con l’intento di minarne le istituzioni democratiche e la convivenza civile. Occorre non soltanto ricercare la verità sulle singole stragi ma fare anche luce piena su quel disegno unitario – la cosiddetta ‘strategia della tensione’.