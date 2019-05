(ANSA) – PESARO, 28 MAG – “Essere rieletto al primo turno con un consenso così grande è il migliore riconoscimento del lavoro fatto in questi 5 anni, anni in cui la città è cambiata ed è diventata più bella. Rispetto a cinque anni fa, ora avevamo il vento contro, per questo aver vinto in questo momento è commovente”. Così il presidente di ALI-Autonomie Locali italiane, Matteo Ricci (Pd), rieletto sindaco di Pesaro, con 30.573 voti (57,32%), mille in più di quelli andati alla somma delle liste che lo hanno sostenuto. “Il Pd è ripartito, e la sua base, è evidente, sono i sindaci e gli amministratori locali – ha aggiunto -: penso anche ad altre città in cui si è vinto al primo turno, come Bari, Bergamo, Firenze. I sindaci, pur avendo il vento contrario, hanno vinto perché sui territori abbiamo una grande classe dirigente che lavora bene e che viene votata dai cittadini. Noi siamo l’approccio popolare contro il populismo, che si sconfigge stando in mezzo alla gente, non soffiando sulle paure, ma ascoltando e risolvendo i problemi”.