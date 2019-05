(ANSA) – BOLZANO, 28 MAG – La giunta provinciale di Bolzano ha autorizzato il presidente Arno Kompatscher all’indizione di una conferenza di servizi con successiva firma dell’accordo di programma riguardante la valorizzazione territoriale (Puvat) dell’areale ferroviario. “Si tratta di un passo importante per poter avviare, entro l’anno, la relativa gara d’appalto”, ha detto il governatore in una conferenza stampa. L’iter per il megaprogetto da un miliardo è iniziato nel 2006 con la pubblicazione del masterplan. Come ha spiegato Kompatscher, “nascerà un nuovo quartiere di Bolzano con una piscina, uffici, appartamenti, garage e con un centro intermodale senza spendere un centesimo di soldi pubblici”. E’ attesa per domani l’approvazione delle società ferroviarie coinvolte, mentre dopo la firma del sindaco il 3 luglio partirà l’iter formale e il Comune avrà trenta giorni di tempo per approvare il progetto. Un market-test verificherà l’interesse dei privati.