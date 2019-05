(ANSA) – ROMA, 28 MAG – Sono nove i calciatori squalificati in Serie A, tutti per un turno, dopo le partite dell’ultima giornata di campionato. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato per un turno Berardi (multato anche di 5.000 euro) e Magnanelli del Sassuolo, espulsi nel corso del match contro l’Atalanta, Keita dell’Inter (fuori contro l’Empoli per doppia ammonizione) e Perucchini dell’Empoli. A quest’ultimo il cartellino rosso è stato mostrato al 521′ st quando si era alzato dalla panchina, dove aveva trascorso il tempo della partita, per protestare iun maniera energica con il direttore di gara. Squalificati per un turno, dopo il giallo ricevuto e visto che erano in diffida, Bakayoko del Milan, Depaoli del Chievo, Ilicic dell’Atalanta, Pajac dell’Empoli e Perisic dell’Inter: anche loro salteranno, se rimarranno in Italia, la prima giornata del prossimo campionato.